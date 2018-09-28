أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة، انتخاب الأستاذ زياد النخالة أميناً عاماً للحركة خلفاً للدكتور رمضان عبد الله شلح.

كما أعلن المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، عن نتائج انتخاب مكتبها السياسي في الداخل والخارج مؤكداً أن نسبة التصويت كانت عالية جداً حيث بلغت 99.3%.

وأشار إلى أن أعضاء المكتب السياسي هم (أكرم العجوري، الدكتور محمد الهندي، الدكتور يوسف الحساينة، الدكتور وليد القططي، الأستاذ محمد حميد، الدكتور أنور أبو طه، الأستاذ عبد العزيز الميناوي، الشيخ نافذ عزام، الأستاذ خالد البطش).

وأكد شهاب أن هناك عدداً آخر من أعضاء المكتب السياسي المنتخبين في القدس والأراضي المحتلة عام 48 والضفة المحتلة وداخل سجون الاحتلال ولن يتم الإفصاح عن أسمائهم خشية من ملاحقتهم الأمنية.

وشدد شهاب أن حركة الجهاد الإسلامي ممتنة للقائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح قائلاً: إن الدكتور رمضان عبدالله كان مثالاً للقائد الصلب لشعبه وأمته وله منا كل الوفاء والعهد والوعد بالتمسك بنهجه”.

وقال شهاب في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مخيم ملكة شرق مدينة غزة صباح اليوم الجمعة ” إن الانتخابات الداخلية جرت ضمن مراحل مختلفة في أجواء ديمقراطية ونزيهة تسودها روح الأخوة والمنافسة الشريفة”.

وأضاف “إن الانتخابات الداخلية للحركة بدأت منذ أكثر من عام بإشراف وتوجيه ومتابعة من الدكتور رمضان عبد الله شلح، وتم خلالها إقرار النظام الأساسي واللوائح الداخلية ولوائح الانتخابات، إضافة إلى تشكيل لجنة الانتخابات المركزية واللجان الفرعية في كل فلسطين، والتي بدورها قامت بتشكيل الهيئة الانتخابية والتي مثلت كل قطاعات الحركة وهيئاتها التنفيذية والتي قامت بانتخاب الأمين العام للحركة وأعضاء المكتب السياسي”.

وشدد على أن الجهاد الإسلامي حريصة كل الحرص على إشاعة الحياة الشورية والديمقراطية حفاظا على وحدتها الداخلية وكانت قواعد الحركة ومسؤوليها حريصين كل الحرص على إنجاح هذه الدورة الانتخابية بكفاءة عالية.

ووجه شهاب الشكر لجميع الأخوة في لجنة الانتخابات المركزية ولجان الانتخابات الفرعية التي أشرفت على الانتخابات وبذلت جهوداً مضنياً وكبيراً لإنجاح هذا العرس الوطني الديمقراطي.

المصدر: فلسطين اليوم