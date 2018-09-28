حركة الجهاد الاسلامي تعلن انتخاب زياد نخالة اميناً عاماً للحركة بعد إجراء انتخابات داخلية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 28 2018 - 12:30
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس عون: إذا لم نتمكن من تأليف حكومة ائتلافية فلتؤلف عندها حكومة أكثرية ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها
الرئيس عون: إذا كانت هناك صيغة حكومية جديدة تعتمد الوفاق فسأطّلع عليها وعلى أحدٍ ما أخذ المبادرة ولست أنا من سيقوم بذلك
الرئيس عون: حزب الله تصدى لأول هجوم إرهابي على لبنان من القصير والأزمة السورية جعلت الحزب ضمن القضية الإقليمية
الوزير باسيل: من على منبر الشرعية الدولية تحضر "إسرائيل" لانتهاك سيادة الدول لكن غطرستها وصداقاتها الجديدة لن تنفعها
وزير الخارجية الإيراني: نتانياهو لا يريد الإقلاع عن الكذب وكيانه أكبر تهديد للشرق الأوسط وهذه الألاعيب لن تحقق له شيئاً
معاريف نقلاً عن مسؤول أمني أميركي: المفاعل الإيراني الذي تحدث عنه نتانياهو قديم وأصبح مخزناً للأوراق القديمة
معاريف: المعلومات التي قدمها نتانياهو مضللة وخاطئة وهدفها التأثير فقط على دول العالم في الأمم المتحدة
السفارة الروسية في بيروت: روسيا تواصل العمل لحشد الجهود الدولية لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم
المسؤول الأميركي عن الملف السوري: واشنطن لا تعتزم إجبار طهران على الخروج من سوريا والأمر ينحصر بالضغط السياسي
جيمس جيفري: واشنطن ستبقي وجودها في سوريا ما بقيت إيران فيها لكن الدور الأميركي لن يتطلب بالضرورة وجود قواتٍ عسكرية
إعلام العدو: رسالة نتانياهو في الأمم المتحدة كانت موجهة للرئيس بوتين ومفادها أن "إسرائيل" ستواصل الهجمات في سوريا
حركة الجهاد الإسلامي تعلن انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً لها وأعضاء جدد لمكتبها السياسي بعد انتخابات داخلية
الحرس الثوري الإسلامي يعلن مقتل 4 إرهابيين في منطقة سراوان الحدودية مع باكستان جنوب شرق إيران
البحرين: أحكام جديدة بإسقاط الجنسية عن 3 مواطنين ما يرفع عدد المسقطة جنسيتهم إلى 743 منذ العام 2012
برلين: محادثات بين الرئيس التركي والمستشارة الألمانية "لفتح صفحة جديدة" بعد عامين من التوتر في العلاقات الثنائية
إنقاذ ركاب طائرة بوينغ 737 سقطت في بحيرة أثناء هبوطها في جزيرة مايكرونيزيا في المحيط الهادىء
موقع الجيش اللبناني ينشر أسماء المرشحين المقبولين لاستكمال الاختبارات لتعيين رقباء اختصاصيين
حركة الجهاد الاسلامي تعلن انتخاب زياد نخالة اميناً عاماً للحركة بعد إجراء انتخابات داخلية
منذ 58 mins
28 September، 2018
عاجل
التعليقات
ذات صلة
جنبلاط: أنصح شعبة المعلومات بالتزود بنملية متل أيام زمان لحفظ الملفات والكرامات
الحرس الثوري يقضي على مجموعة ارهابية في جنوب شرق ايران
تجنب الجمع بين هذه المواد الغذائية عند الأكل!
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..