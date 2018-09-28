ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن قطر تتوقع حصد إيرادات إضافية بـ40 مليار دولار، مع استكمال مشروع لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2024.

وأوردت الوكالة أن المشروع من المتوقع أن يرفع إنتاج قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2025 إلى 110 ملايين طن من الغاز المسال.

وأضافت أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ستساعد الدوحة على تحقيق فائض في الموازنة بأكثر من 44 مليار دولار بحلول عام 2024، على أن يتم توجيه القسم الأكبر من الأموال المتبقية إلى صندوق قطر السيادي.

وكانت شركة “قطر للبترول” قد أعلنت قرارها رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن سنويا، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق تتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة، التي تم الإعلان عنها في يوليو من العام الماضي.

وبإضافة خط الإنتاج الرابع في خطة التوسع، سينتج المشروع أيضا حوالي 4 آلاف طن من الإيثان، و263 ألف برميل من المكثفات، و11 ألف طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طن من الهليوم النقي يوميا.

المصدر: روسيا اليوم