أظهر استطلاع نظمته شركة CS Global Partners أن قرابة 89% من المستطلعين في العالم يرغبون في الحصول على جنسية ثانية، فيما أعرب 34% عن استعدادهم للاستثمار أو التبرع لقاء جنسية ثانية.

وأعد خبراء من CS Global Partners تصنيفا شمل 15 دولة تعطي جنسيتها لمن يوظف الاستثمارات فيها. وأشار التصنيف إلى أن مولدوفا تعرض جنسيتها مقابل تبرعات بقيمة 146 ألف يورو (نحو 170 ألف دولار).

وفي إطار برنامج أطلقته حكومة مولدوفا يجب على الأجنبي التبرع بـ100 ألف يورو لصندوق سيادي حكومي، إضافة إلى رسوم أخرى يتوجب دفعها للحصول على جنسيتها.

ويعد هذا المبلغ زهيدا إذا ما قورن بشروط دول أخرى، فعلى سبيل المثال نيوزيلندا تشترط ضخ استثمارات بنحو مليوني دولار للحصول على جنسيتها، في حين تشترط قبرص استثمار 1.5 مليون يورو على أراضيها لقاء جنسيتها.

المصدر: روسيا اليوم