توجّه إعصار “ترامي” العاتي يوم الجمعة إلى جزر تقع في أقصى جنوبي اليابان، حيث من المتوقع أن يواصل طريقه نهاية هذا الأسبوع إلى جزر الأرخبيل الياباني الرئيسية.

وتحذر السلطات من المخاطر المرتبطة بالرياح، والأمواج العالية على شاطئ البحر وانهيار المباني الهشة، والفيضانات والانهيارات الأرضية.

وقال ساكيكو نيشيوكا المسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: “من المتوقع أن يعبر الإعصار البلاد بسرعة عالية، لذا نطلب من الناس أن يكونوا في منتهى الحيطة”.

إعصار “ترامي” الذي لا تزال حركته بطيئة حتى الآن، ستشتد سرعته في الساعات المقبلة حسب الأرصاد الجوية، وستصاحبه رياح عاتية وهو الإعصار الرابع والعشرون لهذا العام في آسيا.

ومن المتوقع أن يضرب “ترامي” جزيرة أوكيناوا السبت قبل أن يتّجه لاحقا نحو جزيرتي كيوشو وهونشو الرئيسيتين.

وتشهد اليابان سنويا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف، لكن إعصار “جيبي” الذي اجتاح أرخبيل اليابان مؤخرا تميز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة التي لم يشهد الأرخبيل مثيلا لها منذ 25 عاما، على الرّغم من أن خسائره البشرية والمادية أتت أقل مما كان يخشى.

المصدر: روسيا اليوم