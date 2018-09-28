وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التصريحات البريطانية حول اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والبريطاني بأنه “خداع جديد من جانب زملائنا البريطانيين”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إنه أجرى خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “تبادلا للآراء صريحا وصعبا” مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقالت زاخاروفا “بدأت قبل ساعة ونصف، تتوالى أخبار عاجلة نقلا عن وزير الخارجية البريطاني يقول إنه التقى سيرغي لافروف وأنه أوضح له وأنه أشار إليه بصرامة وإلى نحو ذلك”.

وأضافت زاخاروفا “هذا خداع جديد من جانب زملائنا البريطانيين، فلم يكن هناك لقاء مع لافروف ولم يوضح أحد لآخر أي شي”.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن إفطارا صباحيا عقد باسم الأمين العام للأمم المتحدة للبلدان الخمس الأعضاء “وتحدثت خلاله الأطراف حول الموضوعات التي تعتبرها ذات أهمية”.

وتابعت: “”وهكذا فسر الجانب البريطاني فطور العمل.. إنها ظاهرة كلاسيكية معروفة كل ما نراه من السلطات الرسمية البريطانية.. تلاعب في المعلومات بلا نهاية”.

وقد أكد الوفد الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو الآخر، أنه لم يكن هناك أي محادثات بين لافروف وهانت في إطار الجمعية العامة.

المصدر: وكالات