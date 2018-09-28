قتل 27 شخصا الثلاثاء في “اشتباكات” بين افراد قبيلة من الطوارق شمال شرق مالي قرب الحدود النيجرية، حسبما اعلنت وزارة الامن الخميس.

وأشارت مصادر متطابقة قبل ذلك إلى “سقوط ما لا يقل عن 12 قتيلا” في هذه المواجهات. واعلنت الوزارة في بيان “وقعت اشتباكات في منطقة اينيكار على بعد 45 كلم غرب مدينة ميناكا بين افراد جماعة ادورفان” وهي فصيل من الطوارق.

وتابعت أن “هذا الحادث المؤسف اوقع لسوء الحظ 27 قتيلا فضلا عن جريح”، مشيرة الى فتح تحقيق “لمعرفة الدافع وراء مثل هذا العنف داخل نفس المجموعة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية