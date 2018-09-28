أفرجت السلطات الليبية الخميس عن 83 معتقلا كانوا محتجزين في سجن سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة “قوة الردع” قرب طرابلس، وهو منشأة متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال محمد السلاك، المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها المجتمع الدولي، “تم إطلاق سراح 83 سجينا من معيتيقة ممن تجاوزت مدد حبسهم الفترة القانونية وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل”.

وفي الاجمال، يتعلق الامر بـ”120 شخصا معتقلين في مراكز” يتم تفتيتشها من قبل السلطات أفرج عنهم “يومي 26 و 27 ايلول/سبتمبر 2018، بعضهم أمضى مدة العقوبة وغيرهم تجاوزت مدة حبسهم الفترة القانونية”، وفقا لبيان من مكتب النائب العام.

وبحسب السلطات القضائية، فإن المعتقلين المتورطين في قضايا الإرهاب والقتل وقطع الطرق والاتجار بالمخدرات ليسوا من بين المفرج عنهم.

ويتم احتجاز مئات الاشخاص في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة “قوة الردع”، وهي فصيل متشدد يعمل كقوة للشرطة في طرابلس ويقوم باعتقال الارهابيين والمجرمين، وتتعرض لانتقادات بسبب أساليبها القمعية وتشتبه المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي بانها ترتكب انتهاكات في حقوق الإنسان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية