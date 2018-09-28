وافقت شركة النفط البرازيلية العملاقة بتروبراس على دفع غرامة بقيمة 853 مليون دولار للسلطات الأميركية والبرازيلية في إطار فضيحة الرشى في البرازيل، وفق وزارة العدل الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان الخميس إن الولايات المتحدة بدأت التحقيق في حالات فساد تستهدف بتروبراس التي “سهلت دفع رشى إلى سياسيين وأحزاب سياسية في البرازيل”.

وستقبض السلطات البرازيلية 80% من هذه الغرامة ويذهب الباقي لوزارة العدل الأميركية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وقال براين بنشكوفسكي مساعد الدعي العام في البيان إن مسؤولين في بتروبراس بينهم أعضاء في مجلس الإدارة سهلوا دفع رشى إلى سياسيين واحزاب سياسية ثم تلاعبوا بالحسابات حتى لا يكتشفها المستثمرون والمدققون.

وأقرت المجموعة البرازيلية بحدوث تزوير ودفع رشى.

وذكرت وزارة العدل الأميركية أنها تمكنت من إجراء تحقيق في قضايا التزوير في المجموعة لأن أسهمها مدرجة في بورصة نيويورك.

ولكنها قالت إنها لن تلاحق بتروبراس قضائيا وإن كان بوسع القضاء الأميركي بصورة منفصلة ملاحقة موظفين سابقين فيها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية