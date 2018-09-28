قرر اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الخميس إغلاق المقر العام للوكالة في مدينة غزة احتجاجا على فصل مئات الموظفين بشكل كلي أو جزئي بسبب أزمة التمويل.

وقال أمير المسحال رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافي إن الاتحاد قرر “إغلاق المقر في وجه الموظفين الأحد القادم وحتى إشعار آخر، كما قرر الاتحاد الإضراب العام يومين الثلاثاء والأربعاء القادمين”.

ويطالب الاتحاد إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها الخاصة بفصل نحو 260 موظفا وبتقليص وظائف مئات اخرين.

وتواجه الأونروا أزمة مالية خانقة خصوصا بعد وقف الولايات المتحدة مساعدتها لهذه المنظمة الدولية، التي تصل الى حوالى 360 مليون دولار سنويا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية