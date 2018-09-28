تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الخميس قرارا تاريخيا حول فنزويلا يطالب الحكومة بـ”قبول المساعدة الانسانية” لتلافي “نقص” الأغذية والأدوية.

ولأول مرة في تاريخه تبنى المجلس قرارا حول فنزويلا، بحسب ما أوضح المتحدث باسم المجلس الذي مقره جنيف رولاندو غوميز.

ونص القرار الذي اقترحته عدة دول من أميركا اللاتينية بينها الأرجنتين والبيرو وتشيلي وكولومبيا اضافة الى كندا، تم اعتماده بأغلبية 23 صوتا من أصوات الدول الـ47 الأعضاء في المجلس في حين امتنعت 17 دولة عن التصويت وصوتت 7 دول ضد القرار بينها الصين وكوبا وفنزويلا.

ويطلب القرار من كراكاس “قبول المساعدة الانسانية لتلافي نقض الأغذية والأدوية واللوازم المدرسية، وتفاقم سوء التغذية خصوصا بين الأطفال وظهور أمراض انقرضت او تمت السيطرة عليها في دول أميركا الجنوبية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية