أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إلى الأسبوع المقبل اجتماعه المنتظر بشدة مع نائب وزير العدل رود روزنستاين الذي يشرف على التحقيق الجاري في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية والمهدد بالإقالة من منصبه بسبب تصريحات نسبت إليه ونفى صحتها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن “الرئيس تحدث مع رود روزنشتاين قبل دقائق وهما ينويان الالتقاء الأسبوع المقبل”. وأضافت “لا يريدان القيام بأي شيء قد يشوش على جلسات الاستماع”، في إشارة إلى الإفادات التي يدلي بها أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ القاضي بريت كافانو المرشح لعضوية المحكمة العليا.

وكان ترامب أعلن الأربعاء أنه يفضل إبقاء روزنشتاين في منصبه، ذلك بعدما رجحت وسائل إعلام إقالة نائب وزير العدل بسبب ما نقل عنه في الإعلام من أنه ناقش وسائل لعزل الرئيس الجمهوري بدعوى عدم الأهلية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في نيويورك “أفضل أن أبقيه”، مشددا على أن روزنشتاين “أكد أنه لم يقل يوما هذا الكلام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية