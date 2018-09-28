خفضت بروكسل في شكل كبير مساعدتها لتركيا في اطار احتمال انضمامها الى الاتحاد الاوروبي، ذلك بسبب عدم احراز انقرة تقدما للوفاء بالمعايير المطلوبة، وفق ما افاد متحدث باسم المفوضية الاوروبية الخميس.

واوضح المتحدث ان المفوضية الاوروبية خفضت مساعدتها لتركيا بنسبة تناهز اربعين في المئة لما بين العامين 2018 و2020، ما يعني ان المبلغ الذي ستحصل عليه سيكون اقل بـ759 مليون يورو من ذلك المقرر اصلا، مؤكدا بذلك مضمون مقال نشرته مجموعة فونكي الاعلامية الالمانية.

واضافة الى عدم تحقيق تقدم كاف لتلبية المعايير المطلوبة، عزت المفوضية ايضا تقليص المساعدة الى العدد المحدود من المشاريع التي اطلقتها انقرة ويرغب الاتحاد الاوروبي في الاستثمار فيها، مثل تلك الهادفة الى تحسين دولة القانون

والديموقراطية.

ورغم ذلك، ستحصل تركيا خلال الاعوام الثلاثة المذكورة من الاتحاد الاوروبي على 1.18 مليار يورو لمساعدتها في التكيف مع المقاييس الاوروبية. ولحظت الموازنة الاوروبية المتعددة الاعوام من 2014 الى 2010، مساعدة لتركيا

بقيمة 4.45 مليارات يورو استعدادا لانضمامها المحتمل للاتحاد الاوروبي، ولكن لم يسدد من هذا المبلغ سوى بضع مئات الملايين من اليورو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية