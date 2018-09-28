بعد الاعلان في بداية الاسبوع عن استقالة وزير الاقتصاد السويسري، اعلنت الوزيرة المسؤولة عن النقل والطاقة الخميس استقالتها، منهية بذلك فترة تردد مستمرة منذ 2017.

وكانت دوريس لوثار عميدة الحكومة بعدما امضت فيها 12 عاما، رغم انها في الـ55 من العمر، اعلنت العام الماضي انها ستستقيل قبل نهاية فترة مجلس النواب اواخر 2019.

وقالت هذه الوزيرة التي تحترمها جميع الاحزاب، في رسالة الاستقالة “الوقت حان للافساح في المجال لقوى جديدة”.

وباستقالتها، لم تعد الحكومة السويسرية تضم سوى امرأة واحدة.

وياتي اعلان استقالة لوثار من الحزب الديموقراطي المسيحي (وسط) بعد استقالة وزير الاقتصاد يوهان شنايدر-امان (66 عاما) من الحزب اللليبرالي الراديكالي (يمين) الذي اعلن قراره الثلاثاء على ان يبقى حتى اخر السنة.

ويأمل في تمضية مزيد من الوقت مع العائلة كما قال لوسائل الاعلام السويسرية في مؤتمر صحافي.

ولم تفاجئ استقالته وسائل الاعلام السويسرية التي كانت دائما تسخر من الوزير، متهمة اياه بالنعاس اثناء العمل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية