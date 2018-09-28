أعربت وزيرة خارجية السويد مارغوت وولستروم، عن تأييد بلادها لموقف الاتحاد الأوروبي الداعم للاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

جاء ذلك في رد مباشر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هاجم الاتفاق في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، قائلا إن بلاده “تتبنى العقيدة الوطنية”.

واعلنت وولستروم في تصريحات قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن “الوطنية” هي ليست الحل لبرنامج طهران النووي.

وأضافت أن بلادها “ستقف بجانب دعم الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي مع إيران’ الذي أعلن ترامب الانسحاب منه أيار/مايو الماضي”.

وتساءلت الوزيرة السويدية “ما هو البديل عن الصفقة الإيرانية؟”.

ولفتت وولستروم إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إيجاد طريقة لمساعدة الشركات على التعامل مع إيران عقب العقوبات الأمريكية.

المصدر: قناة العالم