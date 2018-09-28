أعلنت نقابة طاقم الرحلات الألمان الخميس انضمامها الى الاضراب الأوروبي الجمعة في شركة “راين اير” التي اعلنت ان عدد رحلاتها الملغاة في هذا اليوم سيكون نحو 250 رحلة.

وقالت نقابة فيردي الالمانية التي انضمت بذلك الى اضراب فروع الشركة في اسبانيا وبلجيكا وهولاندا والبرتغال وايطاليا “بعد اربع جولات من المفاوضات الاضافية لم تعرض راين اير مقترحات مقبولة”، وكان الطيارون الأالمان للشركة أعلنوا مساء الاربعاء انضمامهم للاضراب.

وكانت الشركة الايرلندية اعلنت الثلاثاء تقديرا اوليا للرحلات التي ستغلى متوقعة الغاء 190 رحلة ستطال 30 الف مسافر واصفة التحرك بانه “لا جدوى منه”.

ثم عادت وخفضت تقديراتها الى 150 رحلة ملغاة قبل ان تعلن في تغريدة الخميس الغاء “قرابة مئة رحلة اضافية”.

وتطالب النقابات بظروف عمل افضل وربط عقد كل متعاقد ببلد اقامته وذلك بخلاف سياسة راين اير ة التي تربط عقود القسم الاكبر من موظفيها بعقود مرجعها القانون الايرلندي.

والاضراب المنسق الجمعة يأتي تواصلا لحركة اجتماعية في هذه الشركة للرحلات المخفضة الكلفة.

وكانت هذه الشركة شهدت اضرابين واسعين منسقين لموظفيها في عدة دول اوروبية في نهاية تموز/يوليو (الغاء 600 رحلة وتضرر مئة الف مسافر) وفي آب/اغسطس (الغاء 400 رحلة وتضرر 55 الف مسافر).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية