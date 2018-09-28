دعا وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني الذي يقوم بزيارة الى تونس الخميس الى الترحيل الممنهج للتونسيين القادمين إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية و”وقف الهجرة غير القانونية”.

وتأتي تصريحات سالفيني اثر لقاء جمعه بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وبعد ان اصدر مجلس الوزراء الايطالي الاثنين مرسوما ينص على تشديد الامن ومكافحة الهجرة.

وقال وزير الداخلية الايطالي “تمثلت الأولوية في منع وصول مئات الآلاف بصورة غير منضبطة مثلما شهدناه خلال السنوات الماضية”.

وأوضح الوزير الايطالي في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره التونسي هشام الفراتي “نعمل مع السلطات التونسية، لإعادة القادمين من تونس إلى تونس”.

وبين وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي “اذا ثبت وانهم تونسيون وتمت معالجة بصماتهم من قبل المصالح التونسية سيقع ارجاعهم”، مؤكدا في سياق كلامه على “التصدي للشبكات الضالعة في الاتجار بالبشر والتي لا تتورع بالاتجار بدماء شبابنا”.

ويرفض العديد من المنظمات غير الحكومية في تونس زيادة عدد المرحلين من ايطاليا أسبوعيا الى أكثر من ثمانين شخصا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية