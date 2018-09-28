أكد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث “أنني أتطلع للإعلان عن إعادة فتح مطار صنعاء الأسبوع المقبل”.

وذكر غريفيث، في تصريح له، “انني أعمل على استئناف المشاورات اليمنية خلال أسابيع في أوروبا ولكن ليس جنيف”، لافتاً الى “اننا لم نتمكن من ترتيب الأمور الفنية الخاصة بمشاورات جنيف بصورة صحيحة”.

وتابع بالقول انه “لمن يقول إن أنصار الله غير جادين حول المفاوضات أقول لهم ذلك غير صحيح”، معتبرا أنه “يجب منح الحوثيين فرصة جديدة لتمكينهم من القدوم للمشاورات”.

كما شدد على أنه “لا يوجد أي حل في اليمن سوى السياسي”.

المصدر: وكالات