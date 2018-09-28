أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن “الاتفاقية التي تم التوصل إليها في سوتشي بشأن إدلب السورية، مؤخرا، كانت نجاحا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين”.

وأشار جاويش اوغلو، في تصريح له حول الزيارة التي أجراها برفقة أردوغان إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الى أن “اتفاقية إدلب كانت حقيقة نجاحا لرئيسنا ولبوتين، وإيران دعمتها بقوة، لقد حصلنا على دعم من كل الذين التقينا بهم، حتى في الاجتماعات التي لم نشارك فيها الجميع بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكر تركيا”.

كما نوه الى ان “تركيا تهدف بالدرجة الأولى إلى وقف الاشتباكات التي تعيق العملية السياسية بشكل كامل ووقف المآسي الإنسانية لتسريع المسيرة السياسية”، لافتاً الى ان “تركيا تدعم أيضا بقوة اللجنة الدستورية التي سيتم تشكيلها في سوريا”.

وكشف جاويش أوغلو أنه “أجرى اجتماعا ثلاثيا حول سوريا، مع وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، وإيران محمد جواد ظريف، في نيويورك وأنه شارك في اجتماع آخر نظمه الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا”، مشيراً الى انه “شارك في 32 اجتماعا ثنائيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه شارك في بعضها إلى جانب أردوغان”.

المصدر: وكالات