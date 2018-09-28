وجهت السفارة الروسية في كييف مذكرة احتجاج إلى الخارجية الأوكرانية بعد اعتداء متطرفين أوكرانيين على ممتلكاتها الدبلوماسية قرب مبنى الممثلية التجارية الروسية في العاصمة الأوكرانية.

وذكرت السفارة الروسية في كييف أن المتطرفين ألحقوا أضرارا بعدة سيارات للدبلوماسيين الروس قرب مبنى الممثلية التجارية الروسية. كما رشقوا المبنى بقنابل دخان وزجاجات حارقة.

وأضافت السفارة أن أجهزة الأمن الأوكرانية لم تمنع المتطرفين من تنفيذ اعتدائهم. وأكدت أنها لا تعرف سبب أعمال الشغب هذه.

جدير بالذكر أن هذا ليس الاعتداء الأول على دبلوماسيين ومكاتب روسية في أراضي أوكرانيا، فقد اعتدي على قسطنطين فوروبيوف، رئيس مكتب الوكالة الفدرالية الروسية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمغتربين والتعاون الإنساني في أوكرانيا يوم 9 أيار/مايو الماضي، أثناء توجهه للمشاركة في مراسم الاحتفال بعيد النصر على النازية.

كما اعتدي على مبنى السفارة الروسية في كييف من قبل المتطرفين في وقت سابق.

المصدر: وكالات