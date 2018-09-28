شارك مئات الشبان الفلسطينيين من وحدة الإرباك الليلي مساء اليوم، في تظاهرة سلمية على حدود قطاع غزة، وأشعلوا الإطارات المطاطية وألقوا الزجاجات الحارقة على جنود الاحتلال الاسرائيلي، فيما قامت مدفعية الاحتلال باستهدف مرصداً للمقاومة شرق غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل فلسطين اليوم، أنه سمع دوي انفجارات شرق مدينة غزة، ناجمة عن اطلاق قنابل صوتية، وكذلك اطلاق رصاص حي من قبل جنود الاحتلال على المتظاهرين.

وتشهد حدود غزة يومياً تظاهرات من قبل وحدة الارباك الليلي يتم خلالها اطلاق البالونات الحارقة واشعال الاطارات المطاطية.

المصدر: فلسطين اليوم