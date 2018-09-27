نفذت طائرات الشبح اف-35 الأميركية أولى طلعاتها القتالية الخميس في أفغانستان.

وقال مسؤول في وزارة الحرب :”إن المهمة نفذت في ولاية قندهار واستهدفت مواقع لحركة طالبان بمشاركة أكثر من طائرة أقلعت من سفينة الهجوم البرمائية “يو اس اس اسيكس”.

وأكد المسؤول لفرانس برس “كانت ضربة موفقة”.

شاركت في المهمة طائرات من طراز اف-35 بي الذي تستخدمه البحري الأميركية والقادرة على الإقلاع من مدرج قصير والهبوط رأسيا.

تعد طائرات اف-35 التي بدأ العمل على بنائها في بداية تسعينات القرن الماضي أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأميركي إذ تقدر كلفة المشروع بحوالي 400 مليار دولار مع هدف تصنيع 2500 طائرة في العقود المقبلة.

المصدر: الوكالة الفرنسية