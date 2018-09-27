التقى النائب الدكتور علي فياض ورئيس اتحاد بلديات جبل عامل الحاج علي الزين ومدير العمل البلدي في المنطقة الأولى الشيخ فؤاد حنجول، في إطار متابعة قضية اشتراكات المياه، المدير العام لمصلحة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ظاهر.

واتفق المجتمعون على “تأجيل تنفيذ محاضر الضبط بحق المخالفين حتى نهاية العام الجاري، افساحا في المجال امام المواطنين لتسوية أوضاعهم وتقديم طلبات إشتراك بالمياه”، مشيرين إلى أن “المنزل، الذي تقطنه عائلة واحدة يسمح له باشتراك واحد، حتى ولو كان مكونا من طابقين. والمنزل المكون من طابقين وتسكنه عائلتين، لا يحق له الاستفادة من اشتراك واحد. وعليه، يتوجب تقديم طلب اشتراك ثان حتى ولو كان الطابق الثاني يقطنه أحد الاقارب، ولديه مهلة حتى نهاية العام للتقدم بالطلب او ستتخذ بحقه الاجراءات القانونية. كما تم الاتفاق على عقد لقاء موسع بين المجتمعين ورؤساء البلديات في قاعة مركز اتحاد بلديات جبل عامل، السبت المقبل عند الأولى ظهرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية