غادر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في الثانية من بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك (التاسعة ليلا بتوقيت بيروت)، مطار جون كينيدي في نيويورك عائدا إلى لبنان بعدما ترأس الوفد اللبناني إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وغادرت اللبنانية الأولى السيدة ناديا شامي عون والوفد الذي رافق الرئيس خلال اجتماعات الجمعية.

وكان في وداع الرئيس عون مندوبة لبنان للأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي وسفير لبنان في واشنطن غابي عيسى ومدير محطة الميدل إيست في نيويورك أديب قسيس واركان السفارتين اللبنانيتين في نيويورك وواشنطن وعدد من أبناء الجالية اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية