أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية – الفروع الثانية في بيان، التريث في المشاركة في التحركات التي دعى إليها متعاقدو اللبنانية في الفروع الأخرى.

وجاء في البيان: “تزامنا مع الاجتماعات التنظيمية التي يعقدها الاساتذة المتعاقدون في الفروع الثانية للتوافق على خطة لتحركاتهم ‏المستقبلية، وتنظيم خطواتهم بما يتلاءم وقناعاتهم وحاجاتهم، وبما يراعي مصلحة الجامعة والطلاب، قرر الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الفروع ‏الثانية في الجامعة اللبنانية التريث في المشاركة في التحركات التي دعا إليها متعاقدو اللبنانية في الفروع الأخرى. كما اتفق المجتمعون على خطة لتحركاتهم المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية