أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية – الفروع الثانية في بيان، التريث في المشاركة في التحركات التي دعى إليها متعاقدو اللبنانية في الفروع الأخرى.
وجاء في البيان: “تزامنا مع الاجتماعات التنظيمية التي يعقدها الاساتذة المتعاقدون في الفروع الثانية للتوافق على خطة لتحركاتهم المستقبلية، وتنظيم خطواتهم بما يتلاءم وقناعاتهم وحاجاتهم، وبما يراعي مصلحة الجامعة والطلاب، قرر الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية التريث في المشاركة في التحركات التي دعا إليها متعاقدو اللبنانية في الفروع الأخرى. كما اتفق المجتمعون على خطة لتحركاتهم المقبلة”.
المصدر: الوكالة الوطنية