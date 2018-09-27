افادت مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في النبطية ان المديرية الاقليمية لامن الدولة في النبطية تمكنت من توقيف أحد المواطنين الذي اضرم النار صباحا بسيارة في بلدة عين قانا في اقليم التفاح.

وفي التفاصيل انه اقدم مجهول فجر اليوم في بلدة عين قانا على اضرام النار في سيارة نوع بيكانتو لون جردوني تعود ملكيتها للبنانية ر. ج من نفس البلدة وسكانها اثناء ركنها لها امام منزلها .

وفي اطار جهدها وعملها الاستعلامي، وبالتنسيق مع القضاء المختص ، تمكنت مديرية النبطية الاقليمية في المديرية العامة لامن لدولة وبسرعة قياسية من توقيف اللبناني ج.ش من بلدة عين قانا ، الذي اعترف بالتحقيق معه بانه هو من إضرام النار بالسيارة المشار إليها أعلاه لاسباب وخلافات شخصية وعائلية ، كما اعترف بتعاطي المخدرات على انواعها، وهو ايضا مطلوب بموجب عدة مذكرات قضائية بجرائم مختلفة.

المصدر: الوكالة الوطنية