رئيس الوزراء البلجيكي: لا يمكن السكوت على المآسي في الشرق الأوسط بسبب قوى كبرى (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2018 - 22:10
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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا ستواجه بردود فعل تجعله يندم على ذلك
علي شمخاني: لجوء أميركا لسلاح العقوبات ضد ايران وروسيا والصين هو نتيجة عجزها وشعورها بالتخلف أمام تطور هذه الدول
الداخلية اليمنية: إفشال 32 عملية انتحارية ومفخخة وتفكيك 1345 عبوة ناسفة منذ بداية العدوان على اليمن
مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف تجمعا لأكثر من 15 آلية تابعة للعدوان في الساحل الغربي للبلاد
وزير خارجية بريطانيا: كشركاء للسعودية نقول انه يجب ان يكون هناك حل سياسي في اليمن
وزير الخارجية البريطاني: نفعل كل ما بوسعنا لمحاولة التأثير على السعودية للتصرف بطريقة إنسانية
حركة الجهاد الإسلامي تنتخب زياد النخالة أمينا عاماً لها خلفا للدكتور رمضان عبدالله شلّح
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: لن نتحمل أي مسؤولية إذا تراجعت حماس عن اتفاقياتها معنا
عباس: لا نقبل دولة الميليشيات أيا كانت والأيام المقبلة ستكون الجولة الأخيرة من المفاوضات
عباس: ندعو اسرائيل الى التراجع عن نقض اتفاقياتها معنا لأننا نحن ايضا لن نلتزم بالمقابل
حركة حماس: كلام أبو مازن هو اعلان صريح لفشل سياسته واعتراف بعجز التسوية عن الوصول الى حلول عادلة للفلسطينيين
حماس: وصف المقاومة بأنها ميليشيا وإرهاب هو طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وتاريخه ومقاومته وشهائده وهدية للاحتلال
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: خطاب عباس جاء باهتاً ومخيباً للآمال ولم يكن بمستوى التحديات التي تتعرض لها القضية
الشرطة الهولندية: إحباط إعتداء إرهابي ضخم وتوقيف 7 أشخاص
الجيش النيجيري يصد هجوماً جديداً لـ"بوكو حرام" على قاعدة عسكرية شمال شرق البلاد
ألمانيا تفوز بحق استضافة كأس أمم أوروبا لكرة القدم لعام 2024 بعد تفوق ملفها على الملف التركي
رئيس الوزراء البلجيكي: لا يمكن السكوت على المآسي في الشرق الأوسط بسبب قوى كبرى (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
27 September، 2018
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