تتواصل الجهود في محافظة حلب لإعادة الحياة لشركات القطاع العام التي تعرضت للتخريب والتدمير الممنهج على أيدي الإرهابيين ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وتوقف انتاجها منذ عام 2012 ومنها شركتا الغزل والنسيج وصناعة الزجاج.

ومن المقرر أن ينطلق العمل في الشركة السورية للغزل والنسيج قريبا بعد إنهاء أعمال الصيانة الانشائية والميكانيكية لخطوط الإنتاج وهو ما يوضحه مدير الشركة المهندس صلاح المردود لمراسل سانا مبينا أنه تم الانتهاء من صيانة البنى التحتية وشبكات الكهرباء والمعدات الالكترونية المتضررة وهي بانتظار إيصال الكهرباء إليها للإقلاع بالعمل في أقرب وقت.

وأشار المردود إلى وجود خط جديد سيتم تركيبه في الشركة لصناعة الألبسة الجاهزة بعد استكمال تصديق العقود من قبل وزارة الصناعة وخط آخر لصناعة الألبسة الداخلية القطنية إضافة لتحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة التي تتضمن معامل للنسيج والصباغة وطباعة الأقمشة والغزل وتشكل في مجموعها نواة لإنشاء مجمع نسيجي تخصصي في مدينة حلب.

أما الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب فتعرض معمل الزجاج فيها للتخريب والتدمير الممنهج ولحقت أضرار كبيرة بخطوط الإنتاج والبنى التحتية ما أدى لخسائر كبيرة وتردي الوضع الفني للآلات بعد أن كانت تشكل رافدا مهما لدعم الاقتصاد وتزويد السوق المحلية بالصناعات الزجاجية كعبوات الأدوية والصناعات الغذائية مثل الكونسروة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس أحمد ديشك أنه تم الوقوف على الوضع الراهن لخطوط الإنتاج في المعمل وتقدير المبلغ اللازم لإعادة تأهيل وتشغيل الآلات بـ 28 مليار ليرة ونظرا لارتفاع التكلفة وصعوبة الحصول على آلات الإنتاج وقطع الغيار تم طرح الشركة للتشاركية من قبل المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية حيث بادرت شركتان من القطاع الخاص لزيارة الشركة والوقوف على واقعها لبيان امكانية اعادة اقلاع العمل بها وفق نظام التشاركية.

كما لفت ديشك إلى أنه تم التواصل مع الشركتين من قبل المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بهذا الخصوص للوقوف على إمكانية عودة العمل من جديد مبينا أن العاملين قاموا بترحيل الانقاض من الشركة وترتيب المستودعات البيتونية بجهود يدوية محلية دون وجود الية ترحيل بسبب سرقة كل آليات الشركة من قبل الإرهابيين.

وتأسست الشركة السورية للغزل والنسيج بحلب عام 1933 وهي متخصصة بصناعة الغزول والاقمشة القطنية والممزوجة وطباعة الأقمشة وصباغتها وتسويقها فيما تأسست الشركة العامة لصناعة الزجاج عام 1978 وتضم 4 خطوط إنتاج.

المصدر: وكالة سانا