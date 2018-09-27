أوقعت وحدات من الجيش السوري قتلى في صفوف إرهابيي تنظيم “داعش” بينهم قناصون وذلك خلال تقدمها بمنطقة تلول الصفا آخر معاقل التنظيم التكفيري في عمق بادية السويداء الشرقية.

وأفادت وكالة سانا بان وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش” بين الجروف الصخرية ذات الطبيعة الشديدة الوعورة على اتجاه قبر الشيخ حسين بمنطقة تلول الصفا بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي على محاور تحركات وتجمعات الإرهابيين بالمنطقة وعمقها.

وأشارت الوكالة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إحكام وحدات من الجيش السيطرة على مساحات جديدة من المنحدرات والجروف القاسية المليئة بالمغاور والكهوف والنقاط الحاكمة التي كان يستغلها الإرهابيون للتمركز والقنص وذلك بعد القضاء على العديد منهم بينهم قناصون وتدمير دشم وذخائر وأسلحة رشاشة كانت بحوزتهم.

ولفتت سانا إلى أن التقدم الجديد الذي حققته وحدات من الجيش على المحور الغربي والجنوبي الغربي والشمالي الغربي من تلول الصفا أدى إلى تشديد الطوق وقطع طرق إمداد إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة تلول الصفا وحرمانهم من معظم مصادر المياه وإفشال محاولات تسللهم وسط انهيارات متتالية وحالات فرار في صفوفهم باتجاه عمق المنطقة.

وأحكمت وحدات الجيش أمس سيطرتها النارية من عدة جهات على منطقة قبر الشيخ حسين من المحور الغربي والشمالي الغربي والجنوبي الغربي لتلول الصفا بالتوازي مع فرض السيطرة على مساحات جديدة في أرض قاع البنات بعد اشتباكات عنيفة مع أرهابيي تنظيم “داعش” بين الجروف الصخرية.

المصدر: وكالة سانا