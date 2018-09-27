أعلنت وزارة الداخلية اليمنية في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء اليوم الخميس عن تمكن الجهات المختصة من تفكيك شبكة استخباراتية تابعة للمخابرات الإماراتية وإلقاء القبض على عناصرها.

وقالت الداخلية إن ” عناصر الخلية التابعة للإمارات كانت دربتهم وجندتهم الاستخبارات الإماراتية في نسق واحد وفترات متفاوتة”، مؤكدةً أن الخلية الإجرامية عملت على رصد وجمع معلومات ذات خطورة عالية عن أهداف مختلفة. وذكرت الداخلية أن المدعو “أبو سهيل الإماراتي” العقيد م. خ. الطنيجي تولى إدارة تلك الشبكة بشكل مباشر. واعتمدت الاستخبارات الإماراتية على تشغيل الأفراد بشكل أحادي ومنفصل عن الخلية واستخدمت وسائل إتصال بالغة السرية.

وكانت الداخلية قد أعلنت في 16 من الشهر الحالي عن إسقاط شبكة تجسسية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمخابرات الإماراتية إحدى دول تحالف العدوان على اليمن.

ونشرت وزارة الداخلية أبرز الإنجازات الأمنية خلال 4 أعوام منذ انتصار الثورة الشعبية لـ 21 من سبتمبر. وكشفت عن إفشال 32 عملية انتحارية ومفخخة وتفكيك 1345 عبوة ناسفة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني.

وقالت الوزارة إنه “منذ انتصار ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر بات كل مواطن مطمئنا على حياته وممتلكاته وليس عليه من خطر سوى العدوان السعودي الأمريكي”.

المصدر: المسيرة نت