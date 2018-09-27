محمود عباس: نؤكّد على تمسكنا بالسلام عبر المفاوضات التي لم نرفضها – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 27 2018 - 20:30
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا ستواجه بردود فعل تجعله يندم على ذلك
علي شمخاني: لجوء أميركا لسلاح العقوبات ضد ايران وروسيا والصين هو نتيجة عجزها وشعورها بالتخلف أمام تطور هذه الدول
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو إلى جلسة مشتركة للجان النيابية يوم الخميس المقبل لدرس عدد من المشاريع
الأمن العام يوقف الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ح.أ) لانتمائه إلى "داعش" وتواصله مع إرهابيين داخل سوريا
الأمن العام: (م.ح.أ) اعترف بأنه كلف من المدعو "أبو جلاد"، أحد كوادر "داعش" في سوريا، بتصنيع المتفجرات وتركيب مواد سامة
الأمن العام: (م.ح.أ) عمل مع شخص آخر يقيم في إحدى الدول الأجنبية ويتردد إلى لبنان على تنفيذ عمليتين في لبنان والخارج
الأمن العام: العمليتان تقومان على دس السم بأحد صهاريج المياه للجيش اللبناني وتسميم الطعام بإحدى الحفلات العامة بالخارج
الداخلية اليمنية: إفشال 32 عملية انتحارية ومفخخة وتفكيك 1345 عبوة ناسفة منذ بداية العدوان على اليمن
وزير خارجية بريطانيا: كشركاء للسعودية نقول انه يجب ان يكون هناك حل سياسي في اليمن
وزير الخارجية البريطاني: نفعل كل ما بوسعنا لمحاولة التأثير على السعودية للتصرف بطريقة إنسانية
حركة الجهاد الإسلامي تنتخب زياد النخالة أمينا عاماً لها خلفا للدكتور رمضان عبدالله شلّح
الجيش النيجيري يصد هجوماً جديداً لـ"بوكو حرام" على قاعدة عسكرية شمال شرق البلاد
200 قتيل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تساقطت على 12 ولاية في نيجيريا
صندوق النقد الدولي يرفع قرضه للأرجنتين إلى 57 مليار دولار
ألمانيا تفوز بحق استضافة كأس أمم أوروبا لكرة القدم لعام 2024
محمود عباس: نؤكّد على تمسكنا بالسلام عبر المفاوضات التي لم نرفضها
منذ 58 mins
27 September، 2018
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو | اشتباكات على مسافة قريبة بين الجيش السوري وداعش في بادية السويداء
حمدان والطبش التقيا بوغدانوف في موسكو
5 حرائق في مستوطنات “غلاف غزة”
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..