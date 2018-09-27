أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم، خمسة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية، فاتهم في القرار الأول الفلسطيني محمد تامر أبو عذرا بجرم الإنتماء الى تنظيم “جند الشام” في مخيم عين الحلوة ومراقبة حاجز الجيش عند مدخل المخيم وإطلاق النار في الهواء سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 و72 أسلحة وذخائر والمادة الوحيدة من القانون 71/2016 والمادة 157 قضاء عسكري.

واتهم في القرار الثاني السوري محمود فايز بجرم التدخل في قضايا الإرهاب ونقل وتهريب إرهابيين الى عرسال وتأمين حاجاتهم من المواد الغذائية سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 معطوفة كلها على المادة 219 عقوبات.

واتهم القاضي صوان في القرار الثالث الفلسطينيين: سميح عبد الغني، إيهاب شاهين، علي سعد، محمود المصري وعلي الفياض لإقدامهم، في مخيم البداوي، على تأليف خلية تنتمي الى تنظيم داعش والتحضير للاستيلاء على المخيم سندا الى المواد 335 عقوبات و72 أسلحة وذخائر والمادتين 5 و 6 من قانون 1958.

وفي القرار الرابع، اتهم السوري أسامة أحمد الأشقر بجرم الإنتماء الى داعش والمشاركة في القتال في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وتخريب ممتلكات عامة وخاصة سندا الى المواد 335 و 549 و 549/201 و 569 و 733 عقوبات و72 أسلحة والمادتين 5 و 6 من قانون 1958.

واتهم في القرار الخامس السوريين: فهد محمد التيناوي وعلي حسين أبو حمد وحسن عبدالله يوسف بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش والقتال في سوريا وفي عرسال ونقل أموال من سوريا الى عائلات داعش في عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمادة 3الفقرة 2 من قانون مكافحة تمويل الإرهاب الرقم 44/2015 والمادة 72 أسلحة وذخائر، وأحال المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

المصدر: الوكالة الوطنية