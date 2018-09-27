صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخه قرابة الساعة الرابعة، رصدت قوى الجيش في جرد بلدة الصويري – البقاع، نحو 200 شخص من التابعية السورية في أثناء محاولتهم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية. وقد بادرت مجموعة من المهرِّبين إلى إطلاق النار في اتجاه قوى الجيش والأشخاص المهرَّبة، ما أدى إلى وفاة امرأة وإصابة أربعة أشخاص بجروح جميعهم من التابعية المذكورة، نقلوا على أثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

وقد ردت قوى الجيش بالمثل على مطلقي النار، كما أوقفت عددا كبيرا من المجموعة المهرَّبة.

وتستمر قوى الجيش بتعقب مطلقي النار، فيما تم تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية