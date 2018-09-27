تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ضد مجهول، بجرم تخريب والاعتداء على انشاءات المصلحة والمتعهدين لديها في محيط برك راس العين، والعاملين على تسييج البرك والاقنية الواقعة ضمن مشروع ري راس العين التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بموجب المرسوم رقم 7432 صادر في 16 آذار 1974 (دمج مصلحة ري القاسمية ورأس العين بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني)، بعدما باشرت المصلحة بناء على إشارة سابقة من النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، إثر مراجعات من المزارعين ومن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والتفتيش المركزي، أعمال تسييج البرك ومنع السباحة في الاقنية. وقد ازدادت الاعتداءات على البرك وتلويث مياهها على نحو يرتب المسؤولية على المصلحة تجاه مشتركيها وتجاه السلطات الرقابية، نتيجة تلويث مياه الري بأعمال الاستحمام والسباحة ورمي المخلفات البشرية في البرك والاقنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام