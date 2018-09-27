التقى وفد ضم النائب علي فياض ومدير العمل البلدي في المنطقة الأولى في حزب الله الشيخ فؤاد حنجول ورئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين، مع مدير عام مصلحة مياه لبنان الجنوبي وسيم ظاهر، في إطار متابعة قضية اشتراكات المياه.

واتفق المجتمعون على الاتي:

“تأجيل تنفيذ محاضر الضبط بحق المخالفين حتى نهاية العام الجاري، افساحا في المجال امام المواطنين لتسوية أوضاعهم وتقديم طلبات إشتراك بالمياه.

المنزل الذي تقطنه عائلة واحدة يسمح له باشتراك واحد، حتى ولو كان مكونا من طابقين.

المنزل المكون من طابقين وتسكنه عائلتان، لا يحق له الاستفادة من اشتراك واحد، وعليه يتوجب تقديم طلب اشتراك ثان حتى ولو كان الطابق الثاني يقطنه أحد الاقارب (ابن، اخ، اخت….) ولديه مهلة حتى نهاية العام للتقدم بالطلب او ستتخذ بحقه الاجراءات القانونية.

تم الاتفاق على عقد لقاء موسع بين المجتمعين ورؤساء البلديات في قاعة مركز اتحاد بلديات جبل عامل، عند الاولى من بعد ظهر السبت في 29 الحالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام