أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية الخميس أن 630 سورياً عادوا إلى ديارهم خلال يوم واحد. ويشار إلى أن عدد السوريين العائدين إلى ديارهم بلغ 1.23 مليون نازحا منذ 30 أيلول/سبتمبر 2015. كما عاد 95 شخصا خلال اليوم الماضي من لبنان إلى سوريا (29 امرأة و48 طفلا) عبر منفذي “جديدة يابوس” و”الدبوسية”. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لبيانات المركز، فقد قامت وحدات الهندسة السورية بإزالة الألغام من ستة هكتارات وكيلومتر من الطرق وستة مبان في مناطق عزالدين، وطير رستان في حمص، والشوكتلية وأوفانيا في القنيطرة، وبصر الحرير في درعا. حيث ذكر البيان أنه “تم اكتشاف وتدمير 38 عبوة متفجرة، من بينها ستة يدوية الصنع”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية