أعلن وزيرا داخلية تونس وإيطاليا الخميس، اتفاقهما على إيجاد سبل للتعامل مع ظاهر الهجرة غير الشرعية عبر خلق فرص عمل للشباب التونسي. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، خلا لمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسين هشام الفراتي، في تونس، “اتفقنا على ضرورة إيجاد حلول لمعالجة موضوع الهجرة حتى لا تحدث كوارث في البحر”، مضيفا، “إذا توصلنا إلى إيقاف الهجرة غير الشرعية فإننا نستطيع توفير جهودنا للتنمية والاستثمارات الجديدة”. وأضاف سالفيني، “سأعمل على هذه النقطة، وأود أن أوفر مشاريع على الحدود وتوفير الأموال لمساندة الحكومة التونسية لخلق فرص شغل، خاصة في جنوب تونس، للشباب”. من جانبه قال وزير الداخلية التونسي إن “الحكومة لتونسية ستبذل أقصى جهدها لكي يعيش الشباب التونسي بكرامة في وطنه”، لافتا إلى أنه “منذ بداية 2018 وحتى 20 أيلول/سبتمبر، تم إيقاف 500 شخص متهمين بالاتجار بالبشر”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية