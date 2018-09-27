أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا سيواجه ردود فعل تجعله يندم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2018 - 15:05
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الإمام السيد علي الخامنئي: يمكن اليوم إحباط مخطط الاستكبار كما حصل في بداية الثورة الإسلامية ومرحلة الدفاع المقدس
وزير الخارجية الإيراني عبر تويتر: المواقف الأميركية عن إيران والاتفاق النووي في مجلس الأمن جعلت هذا المجلس موضع سخرية
محمد جواد ظريف: أميركا فقدت مصداقيتها لدرجة اضطرارها للاختباء وراء الإجراءات الإدارية لتجنب مواجهة إيران في مجلس الأمن
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: سيتم إنشاء آلية لتسهيل التجارة مع إيران قبل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل
وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران يبحثون في اجتماع في نيويورك الوضع في إدلب وآفاق العملية السياسية في سوريا
الرئيس ميشال عون أمام الجالية اللبنانية في نيويورك: ما نقوم به من إصلاحات هو لطمأنة اللبنانيين إلى مستقبل بلدهم
عون: لبنان بموارده القليلة ومساحته الصغيرة لا يمكنه تحمل ملف النازحين وقد أوضحت ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو إلى جلسة مشتركة للجان النيابية يوم الخميس المقبل لدرس عدد من المشاريع
الأمن العام يوقف الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ح.أ) لانتمائه إلى "داعش" وتواصله مع إرهابيين داخل سوريا
الأمن العام: (م.ح.أ) اعترف بأنه كلف من المدعو "أبو جلاد"، أحد كوادر "داعش" في سوريا، بتصنيع المتفجرات وتركيب مواد سامة
الأمن العام: (م.ح.أ) عمل مع شخص آخر يقيم في إحدى الدول الأجنبية ويتردد إلى لبنان على تنفيذ عمليتين في لبنان والخارج
الأمن العام: العمليتان تقومان على دس السم بأحد صهاريج المياه للجيش اللبناني وتسميم الطعام بإحدى الحفلات العامة بالخارج
فلسطين المحتلة: مواجهات في الخليل بالضفة الغربية بعد اقتحام المستوطنين منطقة "قبر يوسف" بحماية قوات العدو
قوات العدو تعتقل 11 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة
القوة الصاروخية اليمنية تدك تجمعات الموالين للعدوان السعودي الأميركي في عسير وميدي قبالة جيزان بصواريخ "زلزال1"
قتلى وجرحى في صفوف الموالين للعدوان في هجوم على مواقعهم في التلال السود في منطقة المرزق قبالة جيزان
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يلتقي رئيس الموساد يوسي كوهين على هامش مؤتمر "متحدون ضد إيران نووية" في نيويورك
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرفض خلال مؤتمر صحافي في نيويورك تحديد جدول زمني لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
ترامب حول نظيره الصيني شي جينبينغ: ربما لم يعد صديقي... لكني أعتقد أنني أحترمه
الجيش النيجيري يصد هجوماً جديداً لـ"بوكو حرام" على قاعدة عسكرية شمال شرق البلاد
200 قتيل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تساقطت على 12 ولاية في نيجيريا
صندوق النقد الدولي يرفع قرضه للأرجنتين إلى 57 مليار دولار
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا سيواجه ردود فعل تجعله يندم
منذ 23 mins
27 September، 2018
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