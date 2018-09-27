أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش، في نيويورك بالولايات المتحدة، الخميس، عن تعهدهما بالعمل، لإبرام اتفاق شراكة استراتيجية بين الدولتين، في المستقبل. وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الله بن زايد، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) “سعداء بالقيام بهذا الإعلان، الذي سيوثق ويعمق التعاون بين البلدين، ويسمح لنا بالعمل سوية لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك”. وأضاف وزير الخارجية الإماراتي، موضحا، “هذه الاتفاقية الاستراتيجية ستعزز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وصربيا، بشكل كبير”. من ناحيته، أكد وزير خارجية صربيا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتحسين علاقات الصداقة بين بلاده ودولة الإمارات، و”استعداده لبدء عملية تأسيس شراكة استراتيجية، كاعتراف بالتعاون الشامل والكامل”.

ووفقا للوكالة الرسمية الإماراتية، من المتوقع توقيع الاتفاق في زيارة دولة رفيعة المستوى؛ وذلك بغية تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين. ويشارك وزيرا الخارجية الإماراتي والصربي في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والتي انطلقت قبل يومين، بمشاركة قادة ومسؤولين من جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية