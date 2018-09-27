أعلن المدير العام لقسم فواكه المناطق الحارة والمعتدلة، ان ايران انتجت في العام الايراني الماضي قرابة 5 ملايين طن من الحمضيات، ومن المتوقع ان يصل انتاجها خلال العام الحالي الى 5.365 مليون طن.

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، قال مسعود لطيفيان: في الاعوام الماضية، ليس فقط لم ينخفض انتاجنا بل ازداد انتاجنا من الحمضيات، حيث بلغ مجموع انتاجنا في العام (الايراني) الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2018) قرابة 5 ملايين طن، ونتوقع ان يصل هذا الحجم الى 5.365 مليون طن خلال العام الحالي.

وأضاف: ان حصة الاسد من انتاج الحمضيات هي للبرتقال حيث بلغ مجموع انتاجه 2.85 مليون طن خلال العام الماضي، ومن المتوقع ان يبلغ 3.021 مليون طن في العام الحالي.

وتابع: كما ان حجم انتاج اليوسفي بلغ العام الماضي 780 ألف طن، ومن المتوقع ان يبلغ هذا الحجم 819 ألف طن. ومن المتوقع ايضا ان يبلغ حجم انتاج الليمون الحلو 670 الف طن والليمون الحامض 569 ألف طن في العام الحالي.

المصدر: وكالة انباء فارس