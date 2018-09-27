أعلنت “سوشما سوراج” وزيرة خارجية الهند عن اعتزام بلدها الاستمرار في توريد النفط من ايران وذلك لدى لقائها وزير الخارجية محمد جواد ظريف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وشددت سوراج على أهمية العلاقات الاقتصادية مع ايران التي اعتبرتها جارة وصديقة للهند.

وتطرق اجتماع ظريف وسوراج الى سبل تعزيز التعاون المصرفي الثنائي وتطوير التعاون المتعدد الاطراف عبر ميناء جابهار الايراني المطل على بحر عمان.

وتأتي تصريحات وزيرة خارجية الهند بالوقت الذي يعلن فيه رئيس الاميركي دونالد ترامب ومسؤولون آخرين، محاولتهم “تصفير” صادرات النفط الايراني.

المصدر: وكالة انباء فارس