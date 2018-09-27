أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الخميس، بمقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في حادثين منفصلين جنوب غربي المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “عبوة ناسفة انفجرت على طريق الرياض الحويجة (55 جنوب غربي كركوك)، ما أسفر عن مقتل شرطي”. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “عبوة ناسفة ثانية انفجرت غرب قضاء داقوق جنوبي المحافظة، ما أسفر عن إصابة شرطيين بجروح”. ‏‫يذكر أن محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد أعمال عنف وتفجيرات على فترات متقطعة تستهدف القوات الامنية والمدنيين على حد سواء.

المصدر: موقع السومرية نيوز