الشرطة الاتحادية العراقية تعلن قتل 18 عنصراً من تنظيم “داعش” في نينوى (السومرية نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2018 - 13:07
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الشرطة الاتحادية العراقية تعلن قتل 18 عنصراً من تنظيم “داعش” في نينوى (السومرية نيوز)
منذ 24 mins
27 September، 2018
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