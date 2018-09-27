أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز الخميس، أن إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في بولندا لن يخدم الاستقرار المطلوب في المنطقة. وقال المتحدث للصحفيين تعليقا على إمكانية إنشاء قاعدة أميركية دائمة في بولندا “نحن نراقب الوضع، بالطبع، وحسب التطورات سنضطر لأن نؤقلم نهجنا بشكل ما في المجالات المعنية [العسكرية]”. وأضاف “الأمن لا ينقسم، ولا يمكن أن يتم التوصل إليه عبر تضخيم العضلات”. وأشار المتحدث إلى أنه، “في عالم التقنيات الحديثة، بما في ذلك في المجال العسكري، جر المزيد من القوات الأجنبية إلى الأراضي هي لعبة نتيجتها صفر. هذا يضعف فقط أمن دولة معين وجيرانها، ويسهم في زيادة التوتر السياسي وظهور المزيد من خطوط التقسيم. مثل هذه الخطوات لا يمكنها تعزيز الاستقرار المكلوب جدا الآن والقدرة على التنبؤ والشفافية في منطقتنا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية