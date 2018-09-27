يشهد عالم الطيران فصلا جديدا في السفر الجوي بدخول أول طائرة ركاب تحلق في أطول رحلة مباشرة في العالم بدون توقف. وقال توم إندرز الرئيس التنفيذي لشركة أيرباص إن الطائرة “أي350-900 يو أل آر” ستستخدمها الخطوط الجوية السنغافورية.

وتزعم الشركة أن الطائرة ذات المحركين والطويلة المدى لها مدى أقصى يبلغ 9700 ميل بحري، ويمكن أن تحلق لنحو 20 ساعة بدون توقف. والرمز “يو أل آر” نسخة معدلة من الطائرة أي359-900 التي دشنت عام 2005. ويمكن أن تحمل 325 راكبا في ترتيب قياسي من ثلاثة مستويات. وتدعي إيرباص أن تصميم الطائرة يجعل الرحلات أكثر راحة بفضل الأسقف المرتفعة والنوافذ العريضة والكبائن الهادئة وإضاءة الاسترخاء.

وتقول الخطوط السنغافورية إن الطائرة ستدخل خدمة الرحلات بدون توقف بين سنغافورة ونيويورك والتي ستكون أطول رحلة في العالم عندما تدشن في 11 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن تستغرق 19 ساعة. وتستخدم الشركة الطائرة أي350-900 بالفعل في رحلتها من سنغافورة إلى سان فرانسيسكو، التي تبلغ 8446 ميلا وتقطعها في 17 ساعة و15 دقيقة، وهي سابع أطول رحلة بالعالم.

وتنافس شركة بوينغ أيضا في ماراثون المسافات الطويلة بالطائرة 777-200 التي تستخدم حاليا في الخطوط القطرية من الدوحة إلى أوكلاند حيث تقطع مسافة 9032 ميلا وهي أطول رحلة بالعالم حتى الآن. كما تسعى الخطوط الأسترالية “كانتاس” لتكون في الطليعة حيث أعلنت مؤخرا عن خطط لإطلاق خدمة بدون توقف بين لندن وسيدني، وتبلغ مسافة رحلتها 10573 ميلا عام 2022.

المصدر: ديلي تلغراف