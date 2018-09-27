أثنى رئيس “حزب الوفاق الوطني” بلال تقي الدين في بيان على “الموقف المشرف الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في واشنطن على ضرورة العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم”.

وقال “لقد استطاع الرئيس عون، مع الحريصين على استقرار لبنان، أن يجهض كل المخططات التي كانت تستهدف وحدته وسلمه الأهلي وما زالت حتى اليوم”.

وتابع تقي الدين “لقد أثبت رئيس الجمهورية أنه ضمانة أساسية لحماية المؤسسات الدستورية والأمنية والاقتصادية، وهو حريص على الوحدة الوطنية للبنان وإبعاده عن الصراعات في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام