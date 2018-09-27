توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال الجنوبية.

– الحالة العامة:

كتل هوائية دافئة تؤثر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط اعتباراً من يوم غد الجمعة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال الجنوبية.

– السبت: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية .

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 20 و31 درجة، فوق الجبال تتراوح ما بين 15 و 25 درجة، اما في الأرز فتتراوح درجات الحرارة ما بين 14 و 21 درجة، في حين تتراوح درجات الحرارة في الداخل ما بين 15 و 33 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س

– الانقشاع: متوسّط على السّاحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥و٧٥ %.

– حال البحر: منخفض الموج

– حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

– الضغط الجوي: ٧٦١ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية