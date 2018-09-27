أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، لوكالة ” سبوتنيك” الخميس، أن الاتفاقيات بين روسيا وتركيا بخصوص إدلب “ممتازة” و “تطور إيجابي” للوضع حول هذه المدينة السورية. وقال الجبير “دائماً عندما تنجح في تجنب وضع يتفاقم فيه الصراع، فإن ذلك يعتبر خطوة إيجابية، نحن نأمل أن يتم حل هذه القضية من خلال المفاوضات، وأعتقد أن هذا تطور إيجابي للأحداث”. والجدير بالذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، خلال قمة عقداها في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين من هناك، بما فيهم مسلحي “جبهة النصرة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية