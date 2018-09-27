دمشق وريفها:

ـ قال مصدر عسكري إنَّ بعض وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم اليوم بتفجير عبوات ناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقة القابون شرق دمشق بين الساعة 10 – 12.

دير الزور وريفها:

ـ وصلت عشرات العائلات الفارة من مناطق سيطرة داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، الى مخيم خاضع لسيطرة “قسد” قرب بلدة هجين في الريف ذاته.

الحسكة وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “قسد” ومسلح آخر، جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحي داعش، في قرية تل أبو حجر بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

ـ أُصيب عددٌ من مسلحي “قسد” إثر كمين نفذه مسلحو داعش، قرب قرية أم مدفع غرب بلدة العريشة بريف الحسكة الجنوبي، كما أصيب 4 مسلحين من “قسد” إثر إطلاق مسلحي داعش النار على سيارة كانت تقلهم، في حي غويران بمدينة الحسكة.

ـ قُتل شخصان اثنان، إثر انفجار لغمٍ بهما، زرعه مسلحون مجهولون، في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي.

الرقة وريفها:

ـ قُتل شخصٌ وأصيب آخر، إثر انفجار لغمٍ بهما، في قرية أبو دالي بريف الرقة الغربي.

حلب وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “حركة نورالدين الزنكي _الجبهة الوطنية للتحرير”، المدعو “محمد أحمد الخطيب”، مع أحد مرافقيه، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، قرب قرية كفر ناصح في ريف حلب الغربي.

ـ اندلعت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً من جهة ومسلحي “قسد” من جهة أخرى، قرب قرية عون الدادات شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ اختطف مسلحون مجهولون طبيبا، على الطريق الواصل بين مدينتي اعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي.

إدلب وريفها:

ـ رفض أهالي قرية ترمانين بريف إدلب الشمالي عبر بيان لهم اتخاذ “هيئة تحرير الشام” للقرية منطلق للهجوم على مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ودعوا “المجلس المحلي” ووجهاء القرية لمنع مرور الأرتال العسكرية لـ “الهيئة” من القرية، يأتي ذلك بعد حملة اعتقالات بين “الهيئة” و”حركة نور الدين الزنكي _الجبهة الوطنية للتحرير” ليلة أمس في مدينة دارة عزة دون معرفة الأسباب.

المشهد الدولي:

ـ أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستبقي وجودها العسكري في سوريا طالما تحتاجه السلطات السورية، وجدد الرئيس الإيراني تأكيده على أن بلاده ليست لديها أي قوات نظامية في سوريا، وإنما مستشارون عسكريون فقط، مشيرا إلى أن أحد أغراض إيران على الأراضي السورية هو إلحاق الهزيمة التامة بالتنظيمات الإرهابية الناشطة في هذا البلد

وقال روحاني إنَّنا “لا نريد أن نعلن الحرب أو أن نصعّد التوتر ووجود أمريكا في سوريا غير قانوني”، وأبدى رضاه عن تحقيق إنجازات في محاربة الإرهاب في سوريا، مؤكدا أن التعاون مع روسيا وتركيا أفضى إلى تخفيف حدة التوتر في إدلب والمنطقة عموما، وأشار الى أنَّ حزب الله يحارب الإرهابيين ووقف إلى جانب سوريا واللبنانيون يشكرونه على ذلك، مضيفاً أنَّ حزب الله والشعب السوري تمكنا من طرد تنظيم داعش الإرهابي من 90% من الأراضي السورية.

ـ أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران بحثوا الوضع في إدلب وآفاق إطلاق العملية السياسية في سوريا، وأكدوا نية تسريع الجهود لإطلاق عمل اللجنة الدستورية، وقالت الوزارة للصحفيين، “جرت خلال الاجتماع مناقشة مفصلة للوضع على الأرض، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، فضلا عن آفاق إطلاق عملية مستدامة حقيقية للتسوية السياسية للأزمة السورية”.

ـ قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بحثا، الملف السوري و”التهديدات الروسية والإيرانية”.

ـ رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية القضاء على التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب شمالي سوريا، لكنه شدد على عدم جواز وقوع خسائر كبيرة بين المدنيين خلال ذلك، وقال ترامب، إنه عرف من وسائل الإعلام عن الوضع في إدلب واحتمال تنفيذ الجيش السوري عملية كبيرة ضد الجماعات الإرهابية الموجودة في تلك المحافظة، وهو ما قد يؤدي إلى مقتل الملايين من المدنيين، مضيفاً: “لقد أعطيت مايك بومبيو(وزير الخارجية الأمريكي) وجون بولتون(مستشار شؤون الأمن القومي للبيت الأبيض) الأمر التالي: لا تسمحا بذلك”، وتابع: “هذا لا يعني أن الجيش السوري لا يمكنه التصرف بشكل انتقائي ولا يمكنه الدخول إلى هناك والقيام بما يجب القيام به تجاه الإرهابيين. أنا أقصد الإرهابيين بالذات وليس قتل ملايين المدنيين”.

ـ جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ترحيبه بالاتفاق التركي الروسي حول إدلب السورية.

ـ قال الرئيس التركي رجب أردوغان، إننا “نقوم بمساعي دبلوماسية مكثفة على الصعيد الدولي للحيلولة دون وقوع مآسي جديدة ستكلف عشرات آلاف المدنيين (في إدلب)”.

ـ سيجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظرائه في “المجموعة الصغيرة” التي تضم دولا غربية وإقليمية رئيسية، في نيويورك، لبحث الملف السوري ومناقشة مسودة بيان ختامي تتناول الموقف من تشكيل اللجنة الدستورية التي يعمل على صياغتها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ “الشرق الأوسط”، إنها تتوقع أن تدعو الدول في ختام اجتماعها اليوم، دي ميستورا إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية في أسرع وقت وتقديم نتائج أعماله في 31 تشرين الأول، ما يعني الضغط على الدول الثلاث “الضامنة” في عملية آستانة للاتفاق على صيغة اللجنة وآلية عملها ورئيس اللجنة وحصص كل من الأطراف.

ـ قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، روبرت ستوري كارم: “إن وجود إيران وتصرفاتها الخبيثة يجعلان فرصنا لنرى في الأفق حلا سياسيا راسخا (في سوريا) ضئيلة للغاية. نحن نعتبر هذا الحل ضروريا لأنه سيهيئ ظروفا تمكننا من هزيمة تنظيم داعش نهائيا، ومنع عودته إلى الحياة أو ظهور تنظيمات إرهابية أخرى شبيهة به”.

ـ جدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى حل سياسي للأزمة في سورية يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها، وشدد كانيل في كلمته أمام الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض بلاده لأي تدخل خارجي بشؤون سورية الداخلية.

المصدر: الاعلام الحربي