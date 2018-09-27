انتقد وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف سلوك الولایات المتحدة، وقال إن إیران تواصل محاولة تحیید الحظر غیر القانونی وإفشال القوانین الأميركیة العابرة للحدود.

و انتقد ظریف في عدة تغریدات على تویتر الیوم الخمیس، أداء وسیاسات الولایات المتحدة، وكتب “من المؤسف أن تستخدم الادارة الامریكیة بطبیعتها الأحادیة الضارة، الجمعیة العامة المتعددة الأطراف لمهاجمة التعددیة. امریكا فقدت مصداقیتها لدرجة أنها اضطرت إلى الاختباء وراء الإجراءات الإداریة لتجنب مواجهة إیران في مجلس الأمن”.

وعقدت امیركا یوم امس جلسة في مجلس الأمن تحت عنوان حظر اسلحة الدمار الشامل برئاسة الرئیس الامریكي دونالد ترامب . وكرر ترامب في الجلسة اتهاماته الواهية ضد ایران.

ظریف في ثاني تغریدة كتب “بالتاكید – مع التعاطف العمیق – ، قد یكون من الممكن تقریبا معرفة لماذا تلجأ الادارة الامریكیة إلى الحواشي للتغطیة على سیاساتها الهادفة الى زعزعة الاستقرار. لماذا یمكن للجمیع أن یرى سلوك امیركا المثیر للمشاكل في الداخل وأنشطتها المدمرة للغایة في الخارج”.

وأكد وزیر الخارجیة في التغریدة الثالثة “یكفي لمعرفة دور الادارة الامریكیة المتغطرسة في توتیر الساحة الدولیة، الاطلاع على تهدیداتها التي جاءت على لسان سفیرتها في الأمم المتحدة ( تسجیل الاسماء) وتهدیدات السید ترامب بقطع المساعدات المالیة او تهدید مستشارة للأمن القومي الامریكي بملاحقة قضاة المحكمة الدولیة”.

وكتب ظریف في تغریدة اخرى “نظرا إلى الفشل الواضح للادارة الأمریكیة الحالیة في الالتزام بالاتفاقات بحسن نیة، یجب أن تكون الخطوة الأولى نحو حل النزاع هي اتخاذ تدابیر قویة لاستعادة الجدارة واللیاقة الظاهریة، على سبیل المثال، یجب أن تتصرف مثل حكومة طبیعیة”.

وقال وزیر الخارجیة في التغریدة الأخیرة “سنواصل العمل مع شركائنا لخلق بیئة جدیدة یمكن للدول التي تحترم نفسها أن تفي بالتزاماتها الدولیة ومصالحها. ما زلنا نعمل على تحیید العقوبات الأمریكیة غیر القانونية والقضاء بدون عودة على ظاهرة عدم الاستقرار للقوانین الأمریكیة العابرة للحدود”.

المصدر: وكالة فارس